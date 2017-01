Eckdaten für Europa : Kia Stinger kommt mit zwei Benzinern und einem Diesel

1 von 1 Foto: Kia 1 von 1

Die Weltpremiere des Kia Stinger auf der Detroit Motor Show ist noch nicht lange her. Nun hat Kia die europäischen Eckdaten für die sportliche Coupé-Limousine bekannt gegeben.

Der Kia Stinger wird bei uns im zweiten Halbjahr mit zwei Benzinmotoren und einem Diesel starten, die jeweils mit einer achtstufigen Automatik gekoppelt sind, teilte der Hersteller mit. Einstiegsmodell wird demnach ein 2,0 Liter großer Vierzylinder-Benziner mit 190 kW/258 PS und 353 Newtonmeter, für den Kia noch keine weiteren Daten nennt. An der Spitze steht ein neuer V6-Turbo mit 3,3 Litern Hubraum mit 272 kW/370 PS und 510 Newtonmeter, der in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und 269 km/h Spitze erreichen soll.

Ausschließlich für Europa bietet Kia auch einen 2,2 Liter großen Selbstzünder an. Der Motor soll 148 kW/202 PS leisten, 441 Newtonmeter entwickeln, in 8,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und bei Vollgas 225 km/h schaffen, so Kia weiter. Wie viel der 4,83 Meter lange Viertürer verbraucht und was er kosten soll, ließ der koreanische Hersteller noch offen.

von dpa

erstellt am 19.Jan.2017 | 09:24 Uhr

