Im Davis Cup : Zverevs im historischen Doppel-Einsatz für Deutschland

Teamchef Michael Kohlmann nominierte das Duo am Samstag für die wichtige Partie in Frankfurt am Main. In der Erstrundenbegegnung steht es nach dem ersten Tag 1:1. Nachdem Philipp Kohlschreiber das Auftakteinzel verloren hatte, glich Alexander Zverev am Freitagabend aus. Für den 19-Jährigen war es der erste Sieg im Davis Cup überhaupt.

Kohlmann hatte für das Doppel ursprünglich Jan-Lennard Struff und Mischa Zverev vorgesehen. Struff hat aber einem Magen-Darm-Infekt. Für die Belgier sind Ruben Bemelmans und Joris De Loore vorgesehen.

erstellt am 04.Feb.2017 | 12:44 Uhr