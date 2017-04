Van Gerwen früh raus : Wright gewinnt Darts-Turnier in Saarbrücken

vergrößern 1 von 1 Foto: Steven Paston 1 von 1

Der schottische Weltranglistendritte gewann in Saarbrücken das Finale der German Darts Open knapp mit 6:5 gegen Benito van de Pas aus den Niederlande. Das entscheidende elfte Leg sicherte sich der 47-Jährige mit einem Treffer in das Bulls-Eye. Er warf damit ein Finish von 121 Punkten aus. Nach seinem Auftakterfolg in Hildesheim gewann der extravagante Wright das zweite von drei Turnieren auf der Tour durch Europa.

Überraschend früh gescheitert war der favorisierte Weltmeister Michael van Gerwen. Der Niederländer verlor im Viertelfinale deutlich mit 1:6 gegen den Engländer Ian White. Noch in der Vorwoche hatte van Gerwen das Turnier in Jena für sich entschieden. Nächste Station auf der European Tour ist vom 5. bis 7. Mai Sindelfingen.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 23:34 Uhr