«Sag' niemals nie» : Weltcup-Rekordfrau Tina Maze sagt tschüss

Niemand hat in einer alpinen Weltcup-Saison so viele Punkte gesammelt wie Tina Maze. Dazu kommen neun WM-Medaillen, zwei Olympiasiege und insgesamt 26 Weltcup-Siege in ihrer langen Karriere. Am Samstag hat sich Maze von ihren Fans verabschiedet.