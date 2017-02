Olympia-Bahn in Gangneung : Pechstein verzichtet auf WM-Start über 3000 Meter

1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

«Ich möchte mich voll auf meine Spezialstrecke über 5000 Meter konzentrieren und stehe auch für den Teamlauf und Massenstart zur Verfügung», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

In den Tagen nach dem Weltcup in Berlin hatte Pechstein ihr Trainingsprogramm verändern müssen, weil sie Schmerzen im Rücken und Oberschenkel verspürte. «Die sofortige Behandlung bei Olympiaarzt Bernd Wolfarth hat zu Verbesserungen geführt», räumte Pechstein ein. «Ich fühle mich gut und freue mich, dass ich mit fast 45 Jahren zu der Handvoll Athleten gehöre, die eine Chance auf eine Medaille haben», sagte sie. «Ich will nicht wieder dreimal als Vierte von der WM nach Hause kommen, wie im Vorjahr», fügte sie hinzu.

Pechstein ist in Gangneung die einzige Athletin, die schon bei der WM-Premiere 1996 dabei war. In Südkorea erlebt sie nun ihre 17. Einzelstrecken-WM.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 08:53 Uhr