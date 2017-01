Rebensburg raus : Gut gewinnt Super-G in Garmisch-Partenkirchen

1 von 1 Foto: Stephan Jansen 1 von 1

Die Schweizerin war beim Ausfall von Viktoria Rebensburg in Garmisch-Partenkirchen 0,67 Sekunden schneller als Stephanie Venier aus Österreich und steht mit ihrem 22. Weltcup-Sieg nun auf Platz 20 der ewigen Bestenliste. Tina Weirather aus Liechtenstein wurde Dritte.

Rebensburg war einen Tag nach ihrem dritten Platz in der Abfahrt mit deutlichem Vorsprung an der letzten Zwischenzeit ausgeschieden, weil sie an einem Tor vorbei fuhr. Lindsey Vonn aus den USA stand nach ihrem Sieg in der Abfahrt nach 30 gestarteten Fahrerinnen auf Platz neun im Super-G.

von dpa

erstellt am 22.Jan.2017 | 13:10 Uhr