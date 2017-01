Schwere Stürze : Ganong gewinnt schwierige Abfahrt in Garmisch

Eine Woche nach der fast ohne Stürze verlaufenen Abfahrt auf der Streif kommt es auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen zu mitunter schweren Unfällen. Schon am Samstag müssen die Skirennfahrer um Überraschungssieger Travis Ganong erneut an den Start.