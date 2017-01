In Heerenveen : Eisschnellläufer Ihle und Pechstein mit gutem EM-Start

1 von 1 Foto: Vincent Jannink 1 von 1

Die Berlinerin lief am Freitag in Heerenveen im Mehrkampf auf der ungeliebten Distanz über 500 Meter in 40,59 Sekunden auf Platz neun. Die niederländische Rekord-Olympionikin Ireen Wüst sprintete in 39,26 Sekunden in Führung. Bei ihrer 21. EM ist eine Medaille für die 44 Jahre alte Pechstein außer Reichweite.

Der Chemnitzer Nico Ihle kam über 500 Meter in 34,95 Sekunden auf einen guten dritten Rang. Sein Bruder Denny brauchte 35,89 Sekunden für Platz 16. In Führung ging der Niederländer Ronald Mulder in 34,87 Sekunden vor dem Russen Ruslan Muraschow (34,88).

Die Eissprinter starten im Rahmen des neuen EM-Formats erstmals in den Kampf um kontinentale Titel und Medaillen im Sprint-Vierkampf. Dabei werden die 500 und die 1000 Meter jeweils zweimal gelaufen, die Zeiten in Punktzahlen umgerechnet und addiert.

von dpa

erstellt am 06.Jan.2017 | 19:44 Uhr