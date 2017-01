Loch in Sigulda Vierter : Deutsche Rodler fahren hinterher

1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

Zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Innsbruck/Igls landete Olympiasieger Loch auf Rang vier und war damit noch mit klarem Abstand bester Deutscher. Deutlich überlegen waren auf der einzigen Kunsteisbahn im Baltikum die russischen Rodler. Der Sieg ging an Semen Pawlitschenko, der eine Woche nach seinem EM-Titel am Königssee seine exzellente Form unter Beweis stellte. Auf den Plätzen hinter ihm landeten sein Landsmann Roman Repilow sowie Wolfgang Kindl aus Österreich.

Die weiteren deutschen Athleten blieben beim Wettbewerb in Sigulda ohne jede Chance. Johannes Ludwig belegte als zweitbester Deutscher Rang elf. Der EM-Zweite Ralf Palik wurde nur 24. Platz.

von dpa

erstellt am 15.Jan.2017 | 11:18 Uhr

