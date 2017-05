1:3 gegen Berlin Volleys : VfB Friedrichshafen vergibt Matchball zur Meisterschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: Rainer Jensen 1 von 1

Damit wird es am kommenden Sonntag nun zu einem entscheidenden dritten Spiel in Friedrichshafen kommen. Weil der Titelverteidiger aus Berlin sich für das Final Four der Champions League qualifiziert hat, wird die deutsche Meisterschaft in dieser Saison im best-of-three-Modus entschieden.

Infos zum VfB Friedrichshafen

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 21:56 Uhr