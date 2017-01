Neuer Future Contract : Böhringer kann weiter auf Chance in NFL hoffen

1 von 1 Foto: Manfred Löffler 1 von 1

Der Wide Receiver erhielt bei den Minnesota Vikings einen neuen Future Contract, mit dem er sich weiter für einen Platz im NFL-Kader empfehlen kann, wie die Vikings mitteilten. Der 23-Jährige war im vergangenen Jahr als 180. im NFL-Draft als erster Europäer ohne Collegeaufenthalt in den USA verpflichtet worden. Er verpasste jedoch den Sprung in den 53-köpfigen Kader und hielt sich in der Trainingsgruppe fit.

Kader Minnesota Vikings

Twitter-Account von Moritz Böhringer

Mitteilung Vikings

von dpa

erstellt am 02.Jan.2017 | 22:41 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen