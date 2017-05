Niederlage im Achtelfinale : Topgesetzter Monfils scheidet in München aus

Der an Nummer eins gesetzte Gaël Monfils hat bei den BMW Open in München seine Auftaktpartie nicht überstanden. Nach einem Freilos in der ersten Runde unterlag der Franzose in seinem Achtelfinale Hyeon Chung aus Südkorea deutlich mit 2:6, 4:6.