«Es ist ein Segen» : Scharapowa freut sich für schwangere Serena Williams

«Ich denke, es ist eins der schönsten Geschenke im Leben einer Frau. Es ist ein Segen. Es ist ein wunderschönes neues Kapitel in ihrem Leben», sagte die 30 Jahre alte Russin nach ihrer Rückkehr auf die Tennis-Tour.

Beim ersten Auftritt nach ihrer Dopingsperre war die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin beim Turnier in Stuttgart ins Achtelfinale eingezogen. Gegen die Italienerin Roberta Vinci siegte Scharapowa mit 7:5, 6:3. Serena Williams hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarte und deswegen in diesem Jahr nicht mehr antritt.

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 03:40 Uhr