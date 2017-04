WTA-Turnier : Scharapowa bei Tennis-Comeback in Stuttgart gegen Vinci

vergrößern 1 von 1 Foto: Mike Nelson 1 von 1

In der ersten Runde trifft die 30 Jahre alte Russin Scharapowa auf die Italienerin Roberta Vinci, die 2015 das Finale der US Open erreicht hatte und in der Weltrangliste momentan auf Platz 35 steht.

Titelverteidigerin Kerber wird nach einem Freilos in der ersten Runde einer schwierigen Kontrahentin gegenüberstehen. Die Kielerin trifft auf die Siegerin der Partie zwischen der Französin Kristina Mladenovic und Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien. Kerber wird am Montag von der schwangeren US-Topspielerin Serena Williams wieder an der Spitze der Weltrangliste abgelöst.

Vorjahresfinalistin Laura Siegemund bekommt es zum Auftakt mit der Chinesin Zhang Shuai zu tun. Die Metzingerin hat wie Scharapowa eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 17:52 Uhr