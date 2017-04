Skandal beim Fed Cup : Rumäniens Kapitän Nastase muss Stadion verlassen

vergrößern 1 von 1 Foto: Robert Ghement 1 von 1

Teamchef Ilie Nastase wurde beim Heimspiel in der Hafenstadt Constanta wegen unsprtlichen Verhaltens zuerst auf die Tribüne und später aus dem Stadion verwiesen. Das Match musste unterbrochen werden. Rumänische Zuschauer hatten gegen die britische Spitzenspielerin Johanna Konta gepöbelt. Die Weltranglisten-Siebte hatte daraufhin den Platz weinend verlassen, kehrte nach der 25-minütigen Unterbrechung aber zurück, gewann das zweite Einzel gegen die Weltranglisten-62. Sorana Cirstea mit 6:2, 6:3 und glich zum 1:1 aus. Das Auftaktmatch hatte Heather Watson mit 4:6, 1:6 gegen Siomona Halep verloren.

Schon am Freitag war Tennislegende Nastase unangenehm aufgefallen. Nach seinen mutmaßlich diskriminierenden Äußerungen über die Schwangerschaft der US-Spitzenspielerin Serena Williams hatte der Tennis-Weltverband ITF Ermittlungen gegen den rumänischen Fed-Cup-Kapitän aufgenommen. Man toleriere weder «diskriminierende und beleidigende» Sprache noch derartige Verhaltensweisen, hieß es in einem Statement. Man wolle «angemessene Maßnahmen ergreifen».

Der frühere Weltranglistenerste Nastase hatte am Freitag am Rande einer Fed-Cup-Pressekonferenz im Hintergrund mit Blick auf das ungeborene Kind von Williams gesagt: «Mal sehen, was es für eine Farbe hat. Schokolade mit Milch?»

Am Samstag wurde Nastase nach seiner Disqualifikation von Monica Niculescu als Kapitänin ersetzt. Die Weltranglisten-47. ist zusammen mit Cirstea im Doppel vorgesehen. Für die Britinnen spielen am Sonntag Laura Robson und Jocelyn Race.

22.Apr.2017