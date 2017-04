vergrößern 1 von 1 Foto: Grace Beahm 1 von 1

Die an Nummer acht gesetzte Darmstädterin unterlag der Ukrainerin Dajana Jastremska 6:3, 0:6, 3:6. Als weitere deutsche Akteurin ist in der türkischen Metropole Tajana Maria am Start.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 19:27 Uhr