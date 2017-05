Barthel weiter : Auch Görges bei WTA-Turnier in Prag ausgeschieden

Auch Julia Görges ist beim Damen-Tennis-Turnier in Prag gleich in der ersten Runde gescheitert. Eine gute Woche nach ihrem starken Auftritt in der Fed-Cup-Relegation gegen die Ukraine verlor Görges am Dienstag 4:6, 0:6 gegen Lokalmatadorin Barbora Strycova.