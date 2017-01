Mit 3076 Punkten : Deußer übernimmt Führung in Springreiter-Weltrangliste

Daniel Deußer geht als neue Nummer eins der Weltrangliste der Sprintreiter in das Jahr 2017. Der in Belgien lebende Hesse löst mit 3076 Punkten seinen Landmann Christian Ahlmann (3006) an der Pole-Position der Rangliste des Reiter-Weltverbandes FEI ab.