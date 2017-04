Wanjiru schlägt Bekele : Kenianerin Keitany läuft zweitbeste Marathon-Zeit in London

vergrößern 1 von 1 Foto: Tim Ireland 1 von 1

Zweite wurde Tirunesh Dibaba in 2:17:56 Stunden vor Aselefech Mergia (beide Äthiopien), die in 2:23:08 Stunden ins Ziel kam. Deutsche Läuferinnen waren nicht am Start.

Bei den Männern gewann der Kenianer Daniel Wanjiru in 2:05:49 Stunden. Nur Zweiter wurde Kenenisa Bekele aus Äthiopien in 2:05:57 Stunden. Er hatte im September 2016 in Berlin den Weltrekord (2:03:03) nur um sechs Sekunden verpasst. Dritter wurde der Kenianer Bedan Karoki in 2:07:41 Stunden.

Homepage London-Marathon

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 13:44 Uhr