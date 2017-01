European-Tour-Event : Kaymer fällt in Abu Dhabi auf Rang vier zurück

1 von 1 Foto: Stringer 1 von 1

Kaymer, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach zwei von vier Runden am Freitag noch geführt hatte, kam letztlich auf 273 Schläge. Zwei Versuche weniger benötigte Sieger Tommy Fleetwood aus England. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer wurde mit 277 Schlägen Zwölfter. Der 32 Jahre alte Kaymer aus Mettmann hatte das momentan mit 2,7 Millionen Dollar dotierte Event in den vergangenen Jahren bereits dreimal gewonnen.

Leaderboard

Kaymer-Siege auf der European-Tour

von dpa

erstellt am 22.Jan.2017 | 14:46 Uhr