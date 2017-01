Turnierabsage : Golfstar McIlroy wegen Rippenblessur nicht in Abu Dhabi

1 von 1 Foto: Peter Byrne 1 von 1

«Es ist sehr enttäuschend für mich, dieses Turnier abzusagen», erklärte McIlroy. «Aber in solchen Situationen muss man auf die Experten und das Team hören.» Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung vergangene Woche beim Turnier in Südafrika zugezogen und sich am Montag genauer untersuchen lassen.

erstellt am 16.Jan.2017 | 21:05 Uhr