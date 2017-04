Korruptionsskandal : Funktionär Al-Sabah beendet FIFA-Arbeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Tatyana Zenkovich 1 von 1

In einer Erklärung der asiatischen Olympia-Verbände (OCA), deren Präsident Al-Sabah ist, hieß es, er trete von allen Fußball-Ämtern zurück. Er werde am 9. Mai in Bahrain nicht erneut für das FIFA-Council kandidieren.

Al-Sabah ist möglicherweise indirekt durch das Geständnis von Fußball-Funktionär Richard Lai vor einem New Yorker Gericht belastet worden. Demnach könnte das IOC-Mitglied aus Kuwait an der Zahlung von Schmiergeldern im hohen sechsstelligen Bereich beteiligt gewesen sein.

Al-Sabah, der auch die Vereinigung Nationaler Olympischer Komitees (ANOC) anführt, wies erneut jegliche Vorwürfe zurück. «Ich kann nur noch einmal auf meine frühere Erklärung verweisen und energisch jedes Fehlverhalten bestreiten», hieß es in der Erklärung.

Lai, Präsident des Fußballverbandes der Pazifikinsel Guam und im Vorstand von Asiens Verband AFC, hatte zugegeben, Schmiergelder angenommen zu haben. Demnach habe er 2011 von einem Kandidaten für die FIFA-Präsidentschaftswahl 100 000 Dollar für seine Stimme und zwischen 2009 und 2014 mehr als 850 000 Dollar an Schmiergeldern von Funktionären in der AFC-Region erhalten.

von dpa

