Basketball-Nationalmannschaft : Fleming kritisiert Absagen: «Spieler haben Verantwortung»

«Die Spieler haben eine Verantwortung dem deutschen Basketball gegenüber», sagte Fleming der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn ich als Spieler zur Nationalmannschaft eingeladen werde, dann habe ich zu kommen», sagte der Nationalcoach.

Fleming hatte in diesem Sommer auf zahlreiche Spieler verzichten müssen, die teils aus gesundheitlichen, teils aus privaten Gründen abgesagt hatten. Auch deshalb geriet die Qualifikation zur EM 2017 zu einer Zitterpartie. Erst am letzten Spieltag sicherte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes mit einem Sieg in den Niederlanden das Ticket zur Europameisterschaft im kommenden Jahr.

Die aktuelle Generation an Spielern habe sehr von der positiven Entwicklung des Basketballs in Deutschland profitiert, sagte Fleming. «Dann haben sie jetzt auch die Verantwortung, etwas zurückzugeben.» In den Statuten des Weltverbandes FIBA sei ganz klar geregelt, dass ein Spieler der Einladung zum Nationalteam folgen müsse. Ansonsten sind Sanktionen möglich. «Bislang dachten wir nicht, dass so etwas notwendig ist», sagte Fleming. «Es muss eine Ehre sein, das Trikot seines Landes tragen zu dürfen.»

erstellt am 19.Sep.2016 | 12:46 Uhr

