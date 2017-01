Mehrere Weltmeister-Titel : Brasiliens Volleyball-Erfolgscoach Rezende tritt zurück

1 von 1 Foto: Stanislaw Rozpedzik 1 von 1

Er wird durch Renan Dal Zotto ersetzt, der das Team zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio führen soll, wie der brasilianische Verband mitteilte. Rezende hatte das Team 16 Jahre lang betreut und die Volleyballer unter anderem zur Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio im vergangenen Jahr und mehreren Weltmeister-Titeln geführt. Medienberichten zufolge trat der 57 Jahre alte Coach zurück, um in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

von dpa

erstellt am 11.Jan.2017 | 23:30 Uhr