Sieg in Friedrichshafen : Berlin Volleys verteidigen Meistertitel

Das Team des italienischen Trainers Roberto Serniotti, dessen Vertrag in Berlin ausläuft, hatte in der Best-of-three-Serie schon zurückgelegen und in dieser Saison bereits fünf Pflichtspiele gegen den VfB verloren. Doch dann schlug der Hauptstadtclub zurück und ist nun zum achten Mal Volleyball-Meister.

Kapitän Robert Kromm (20) und Mittelblocker Graham Vigrass (15) waren im dritten Finalmatch die besten Punktesammler beim Sieger. Dem VfB mit dem besten Spieler Michal Finger (18) bleiben im ersten Jahr mit dem früheren Bundestrainer Vital Heynen Platz zwei und der Pokalsieg.

07.Mai.2017