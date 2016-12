Volleyball Champions League : Berlin Volleys und VfB Friedrichshafen mit Niederlagen

1 von 1 Foto: Rainer Jensen 1 von 1

Beim polnischen Spitzenclub Asseco Resovia Rzeszow unterlag der deutsche Volleyball-Meister aus Berlin 2:3 (25:21, 15:25, 25:23, 22:25, 12:15). Die Gastgeber verwandelten nach fast zweieinhalb Stunden ihren zweiten Matchball - der Videobeweis zeigte eine Berliner Netzberührung bei einem Block. Immerhin retteten die Volleys durch die zwei gewonnenen Sätze einen Punkt.

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister verlor nach zuvor 13 Pflichtspielerfolgen nacheinander sein Heimspiel gegen Arkas Izmir in der Champions League mit 2:3 (21:25, 23:25, 25:22, 25:19, 12:15). Am zweiten Spieltag der Gruppe C hatte sich die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Vital Heynen nach einem 0:2-Satzrückstand zurückgekämpft, unterlag im entscheidenden fünften Durchgang aber doch noch. Hinter dem souveränen Spitzenreiter Zenit Kasan aus Russland (6 Punkte) liegt Friedrichshafen mit nun drei Zählern auf Platz zwei der Tabelle.

22.Dez.2016