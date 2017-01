Champions League : Berlin Volleys gewinnen bei Dukla Liberec

1 von 1 Foto: Klaus-Dietmar Gabbert 1 von 1

Beim tschechischen Qualifikanten Dukla Liberec gewann der deutsche Volleyball-Meister souverän mit 3:0 (25:18, 25:23, 25:16) und hat nach drei Gruppenspielen nun sieben von neun möglichen Punkten auf dem Konto. Nur fünf Tage nach der 1:3-Pleite in der Bundesliga in Lüneburg überzeugten die Berliner durch druckvolle Aufschläge, eine stabile Annahme und konsequente Abschlüsse am Netz.

Herausragender Mann beim Sieger war Zuspieler Tsimafei Zhukouski. Beide Manschaften sehen sich am 2. Februar zum Rückspiel in Berlin wieder. Weitere Gegner in der Gruppe B sind Cucine Lube Civitanova (Italien) und Asseco Resovia Rzeszow (Polen). Im Aufgebot der Berliner fehlte Nikola Kovacevic, dessen Vertrag zu Wochenanfang vorzeitig aufgelöst worden war.

18.Jan.2017