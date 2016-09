Basketball-Nationalmannschaft : BBL-Präsident: «Verpassen der EM wäre eine Katastrophe»

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

«Das Verpassen der EM wäre aus meiner Sicht eine Katastrophe», sagte BBL-Präsident Alexander Reil beim Saisoneröffnungs-Meeting der BBL in Nürnberg. «Wir werden die Probleme schonungslos analysieren müssen», sagte Reil. «Wir müssen uns kritisch damit auseinandersetzen, was vor allem in der jüngeren Vergangenheit passiert ist.»

Damit spielte Reil auf die zahlreichen Absagen in diesem Sommer an. Bundestrainer Chris Fleming muss aus den unterschiedlichsten Gründen auf viele wichtige Spieler verzichten. Nach zwei peinlichen Niederlagen gegen die Niederlande und Dänemark steht die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation vor dem Aus.

Am Mittwochabend steht in Bamberg die Partie gegen Österreich auf dem Programm. Am Samstag geht es zum Abschluss nach Leiden in die Niederlande. «Das Abschneiden der Nationalmannschaft spielt für die Entwicklung des Basketballs und auch der Liga eine wichtige Rolle», sagte Reil.

von dpa

erstellt am 14.Sep.2016 | 16:37 Uhr