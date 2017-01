Oldenburg besiegt Braunschweig : Ulm ungeschlagen - Bayern verderben Bauermanns Heim-Debüt

ratiopharm Ulm ist in der Basketball-Bundesliga nicht zu stoppen. Nach dem Sieg in Göttingen sind die Ulmer weiter ungeschlagen an der Spitze. Dirk Bauermann verpasst bei seiner Heimpremiere als Trainer von s. Oliver Würzburg eine Überraschung - gegen seinen Ex-Club.