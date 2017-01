Revanche mit 102:99 : Team International gewinnt Allstar-Spiel der BBL

1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

2016 hatte das Team National das traditionsreiche Duell erstmals für sich entschieden. Dieses Mal nutzte der deutschen Liga-Auswahl aber auch eine starke Aufholjagd nach der Pause nichts. Das Team National machte zwar auch ohne zahlreiche verletzte Spieler wie Daniel Theis, Per Günther oder Tim Ohlbrecht einen 21-Punkte-Halbzeit-Rückstand wieder wett und ging - angeführt vom Oldenburger Philipp Schwethelm - im Schlussviertel sogar in Führung. Doch am Ende hatte die internationale Auswahl doch das bessere Ende auf ihrer Seite.

Beste Werfer im Team National waren der Münchner Maximilian Kleber und der zum wertvollsten Spieler gewählte Schwethelm mit 21 Punkten. Beim Team International glänzte Raymar Morgan vom Tabellenführer ratiopharm Ulm mit ebenfalls 21 Zählern.

Den Dreipunkte-Wettbewerb gewann Ryan Thompson von den Telekom Baskets Bonn, im Dunking-Contest setzte sich überraschend Brian Butler vom Pro-B-Zweitligisten Elchingen durch. Das Allstar-Spiel der besten Nachwuchsspieler entschied die Auswahl des Südens mit 90:85 gegen das Team des Nordens für sich. Im erstmals durchgeführten Dreier-Wettbewerb der Legenden siegte Bremerhavens Trainer Sebastian Machowski gegen Stephan Baeck, Jan Jagla und Pascal Roller.

erstellt am 14.Jan.2017 | 22:42 Uhr