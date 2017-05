Basketball-Bundesliga : EWE Baskets und ALBA Gewinner zum Hauptrundenschluss

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Die EWE Baskets Oldenburg und ALBA Berlin sind die Gewinner des letzten Hauptrunden-Spieltags der Basketball- Bundesliga.

Die Oldenburger siegten bei den Telekom Baskets Bonn mit 86:72 (46:38) und verbesserten auf Tabellenplatz fünf. ALBA Berlin bezwang die MHP Riesen Ludwigsburg 86:76 (51:42) und beendete die reguläre Spielzeit als Sechster.

Damit kommt es am kommenden Wochenende zu folgenden Playoff-Duellen: Der Vorrunden-Erste ratiopharm Ulm empfängt Ludwigsburg. Der Zweite Brose Bamberg spielt gegen Bonn. Der FC Bayern München erwartet in einer Final-Neuauflage von 2014 ALBA Berlin. Starten wird das Viertelfinale am Freitag mit dem Spiel des Vierten medi Bayreuth gegen Oldenburg. Die Begegnungen werden im Modus «Best-of-Five» ausgetragen.

Oldenburg siegte in Bonn vor allem dank einer starken Anfangsphase (12:0/30:14) und Routinier Rickey Paulding. Der US-Amerikaner überragte mit 22 Punkten. «Wir sind sehr glücklich über den fünften Platz», erklärte der 34-Jährige. Bei den Bonnern konnte nur Julian Gamble (27) auf sich aufmerksam machen.

Carl English führte ALBA Berlin mit 24 Zählern zum 86:76 gegen Ludwigsburg. Für Trainer Thomas Päch war es im zweiten Spiel der erste Erfolg. «Der Sieg sollte uns Selbstvertrauen geben», sagte der ALBA-Coach.

Hauptrunden-Gewinner Ulm hatte mit den Walter Tigers Tübingen beim 87:72 (33:31) keine Probleme. Raymar Morgan (15) traf für die Mannschaften von Trainer Thorsten Leibenath am besten. Mit Ludwigsburg wartet allerdings nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Ulmer in den Playoffs. Die Riesen gewannen zuletzt gegen den Ersten mit 79:61 und in der Pokal-Qualifikation 72:67.

Der 19 Jahre alte Litauer Arnoldas Kulboka war beim Bamberger Sieg in Jena (74:61) mit 13 Punkten bester Werfer. Der FC Bayern demontierte die Gießen 46ers mit 110:60. Nick Johnson erzielte 16 Zähler für die Meister von 2014. Lediglich der Vierte Bayreuth verlor in Würzburg mit 73:82 (38:31).

Absteiger Vechta hat das vorerst letzte Bundesligaspiel bei den Eisbären Bremerhaven mit 74:93 verloren. Die Niedersachsen gewannen in dieser Saison lediglich bei den Frankfurt Skyliners und gegen Oldenburg. Zum Abschluss der Hauptrunde besiegte Göttingen nach zweimaliger Verlängerung im Niedersachsen-Duell Braunschweig trotz der 33 Punkte von Geoffrey Groselle mit 114:107.

BBL-Tabelle

Playoff-Spielplan

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 18:05 Uhr