80:85-Niederlage : ALBA Berlin verliert im Eurocup knapp in Valencia

Die Berliner verpassten damit in der Gruppe H eine große Überraschung. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic und Carl English mit je 12 Punkten.

ALBA begann sehr engagiert in der Defensive, nach gut vier Minuten gab Center Elmedin Kikanovic sein Comeback nach Verletzungspause. Die Berliner stellten die Spanier mit ihrer beweglichen Defensive immer wieder vor Probleme. Als ALBA dann im zweiten Viertel auch besser traf, gingen sie nach einem 8:0-Lauf sogar mit 35:28 in Führung. Aber Valencia ließ sich nicht beeindrucken lag zur Pause mit 46:43 vorn. Nach dem Seitenwechsel konnte ALBA die Intensität zunächst nicht mehr so hoch halten. Besonders unter dem Korb machte sich die physische Überlegenheit der Spanier bemerkbar. Die Berliner liefen nun stets einem Rückstand hinterher, der bis Ende des dritten Viertels auf 58:68 anwuchs.

Im letzten Abschnitt kämpfte sich ALBA aber wieder heran. Kurz vor Ende der Partie war man bis auf zwei Punkte dran (80:82) und schnupperte an der Sensation. Zwölf Sekunden vor Ende vergab Tony Gaffney die Chance zum Ausgleich und Valencia durfte am Ende jubeln.

von dpa

erstellt am 11.Jan.2017 | 22:37 Uhr