Kampf um besten Startplatz : Vettel will in Bahrain Hamiltons Pole-Serie stoppen

Im Kampf um den besten Startplatz ist Lewis Hamilton seit Monaten unschlagbar. In Bahrain will Sebastian Vettel im Ferrari die Serie des Mercedes-Piloten beenden. Im Training stimmte sich der deutsche Formel-1-Star schon einmal auf das nächste Gigantenduell ein.

Sechsmal nacheinander holte sich Hamilton saisonübergreifend den besten Startplatz. Mit insgesamt 63 Poles liegt der 31 Jahre alte Brite nur noch zwei hinter seinem Idol, dem 1994 tödlich verunglücktem Ayrton Senna. Fünf fehlen Hamilton nur noch, um den Pole-Rekord vom Michael Schumacher einzustellen.

Auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir verwies der dreimalige Weltmeister in der Qualifikation der vergangenen beiden Jahre die Konkurrenz ebenfalls auf die Plätze.

Vettel dagegen wartet seit dem 19. September 2015 in Singapur auf Platz eins in der K.o.-Ausscheidung. 46 Mal schaffte es Vettel bisher insgesamt auf die Pole.

Auf den Übungsrunden zur Qualifikations-Startzeit am frühen Freitagabend gab Vettel auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir das Tempo vor. In beiden Einheiten war der gebürtige Heppenheimer, der 2010 und 2012 zu seinen Red-Bull-Zeiten zweimal auf Pole in Bahrain gestanden hatte, der Schnellste. Es sei aber noch mehr drin, betonte der 29-Jährige, den zwischenzeitig allerdings ein Defekt gestoppt hatte.

Seine Bestzeit konnte keiner unterbieten. Hamilton war letztlich 0,284 Sekunden langsamer, Bottas hatte den Rückstand auf 41 Tausendstelsekunden minimiert.

Im WM-Klassement liegen Vettel und Hamilton vor dem dritten Saisonrennen gleichauf: Beide gewannen je einmal, beide wurden je einmal Zweiter. Sie kommen jeweils auf 43 Punkte. Dritter ist Max Verstappen im Red Bull mit 25 Punkten vor Bottas (23).

von dpa

erstellt am 15.Apr.2017 | 04:10 Uhr