2. Bundesliga : Union klettert auf Rang drei - St. Pauli siegt, 1860 zittert

Union Berlin hat sich im Aufstiegskampf zur Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller bezwang den 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 (1:0) und kletterte nach zuvor drei sieglosen Spielen zurück auf Relegationsrang drei.

Am 29. Zweitliga-Spieltag holte der St. Pauli derweil im Rennen um den Klassenverbleib einen 1:0-Sieg gegen die Würzburger Kickers. 1860 München muss nach dem 1:1 (1:0) gegen Sandhausen weiter vor dem Sturz in die Drittklassigkeit zittern.

Die Berliner gehen gestärkt in das Spitzenspiel beim VfB Stuttgart am kommenden Spieltag. «Das ist ein Wahnsinn, nachdem es in den letzten Wochen nicht so lief. Die Fans haben uns total unterstützt. Das ist eine Qualität, auf die wir in den nächsten Wochen noch setzen können», erklärte Keller. «Wir waren mit den vorherigen Ergebnissen alle nicht zufrieden, haben aber nach vorne geschaut und Druck gemacht», sagte Union-Angreifer Sebastian Polter.

Auf den ersten Platz stürmte bereits am Samstag Hannover 96. Niclas Füllkrug (32.) sicherte den 1:0 (1:0)-Erfolg im brisanten Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig. «Das war ein Schlüsselspiel. Wir haben die Chance, die müssen wir jetzt nutzen», sagte 96-Clubchef Martin Kind. In der Tabelle konnte Hannover den Nachbarn überholen. «Es war ein besonderes Spiel. Wir sind glücklich und stolz, dass wir nach 19 Jahren wieder einen Derby-Sieg feiern konnten», meinte André Breitenreiter, der als 96-Coach noch ungeschlagen ist.

Der VfB Stuttgart kann Hannover mit einem Sieg am Ostermontag (20.15 Uhr) im Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld wieder von der Tabellenspitze verdrängen. Bei noch fünf ausstehenden Spieltagen bis zum Saisonende rutschte Braunschweig durch die erste Niederlage nach zuvor neun ungeschlagenen Partien auf den vierten Platz ab. «Die Niederlage im Derby tut richtig weh. Aber wir sind als Mannschaft mutig aufgetreten und können erhobenen Hauptes nach Hause gehen», erklärte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht.

Im Abstiegskampf konnte der FC St. Pauli beim 1:0 über die Würzburger Kickers einen wichtigen Sieg feiern. Die Hamburger machten es spannend: Christopher Buchtmann entschied das Duell mit seinem Treffer in der 87. Minute und sorgte für den zumindest vorübergehenden Sprung der Hanseaten auf Platz 14. «Die Mannschaft hat an sich geglaubt und ist nicht panisch geworden. Diese Ruhe ist am Ende belohnt worden», befand St. Pauli-Coach Ewald Lienen.

Brisant bleibt die Situation auch für 1860 München. Die Löwen verspielten beim 1:1 gegen den SV Sandhausen eine 1:0-Führung und sind wieder nah an den unteren Tabellenabschnitt herangerutscht. «Es wirkt so, als hätten wir Angst zu gewinnen», erklärte 1860-Trainer Vitor Pereira enttäuscht. «Das ist sehr ärgerlich. Wir müssen gucken, dass wir die Punkte holen und dürfen nicht auf die Konkurrenz schauen», sagte Kai Bülow, der das Tor für München erzielt hatte.

Drei Punkte beträgt der Vorsprung von Fortuna Düsseldorf auf Tabellenplatz 16 nach dem 1:1 (1:0) gegen Dynamo Dresden. Der VfL Bochum besiegte Greuther Fürth 1:0 (0:0). Kaum mehr zu retten ist der Tabellenletzte Karlsruher SC nach dem 0:1 (0:0) gegen Heidenheim.

Der FC Erzgebirge Aue musste unter der Regie von Trainer Domenico Tedesco nach vier Siegen und einem Remis beim 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg die erste Niederlage hinnehmen und rutschte auf Relegationsrang 16 ab. Nürnbergs Cedric Teuchert machte nach seiner Einwechslung mit dem Siegtreffer den Dämpfer für Aue im Abstiegskampf perfekt. Nach der Roten Karte gegen Patrick Kammerbauer agierte Nürnberg über 40 Minuten in Unterzahl. «Das war ein turbulentes Spiel. Wir haben heute das ganze Osterfest samt Auferstehung in 90 Minuten erlebt», befand FCN-Coach Michael Köllner.

Spielstatistiken und Tabelle auf DFB-Homepage

von dpa

erstellt am 16.Apr.2017 | 16:28 Uhr