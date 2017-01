Tscharnke 24. : Russe Ustjugow gewinnt auch zweite Tour-de-Ski-Etappe

1 von 1 Foto: Peter Schneider 1 von 1

Tim Tscharnke zeigte als bester Deutscher eine starke Leistung, machte vom 65. Startplatz aus insgesamt 41 Ränge gut und beendete das Rennen als 24. Der eigentlich weit vorn erwartete 27-Jährige hatte am Silvestertag die Sprint-Qualifikation nicht überstanden. Thomas Bing, bei der ersten Etappe Achter, lief am Neujahrstag im Massenstartrennen auf Rang 28 auch in die Punkte.

von dpa

erstellt am 01.Jan.2017 | 13:53 Uhr