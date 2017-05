2. Liga am Samstag : Nürnberg schafft Klassenerhalt - Fortuna gegen Kickers 1:1

Sandhausen (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der 2. Bundesliga beseitigt. Die Franken gewannen vor 8408 Zuschauern mit 1:0 (0:0) beim SV Sandhausen und können nach der sehenswerten Partie mit nun 42 Punkten nicht mehr in die Abstiegszone abrutschen.