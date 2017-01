Dallas beendet Negativserie : NBA: Hawks-Erfolg nach vier Verlängerungen - Mavs siegen

1 von 1 Foto: Erik S. Lesser 1 von 1

Die Hawks gewannen daheim 142:139 gegen die New York Knicks. Schröder erzielte dabei 23 Punkte und gab 15 Assists. Der frühere Braunschweiger punktete mehrfach in den entscheidenden Phasen der Partie, hatte allerdings dann auch nicht immer Erfolg mit seinen Freiwürfen. Nachdem Schröder in der vierten Zusatzspielzeit zehn Sekunden vor dem Ende nur einen von zwei Freiwürfen verwandelte, besaßen die Knicks noch die Chance zum erneuten Ausgleich, konnten sie aber nicht nutzen.

Bester Werfer beim 28. Saisonsieg von Atlanta war Paul Millsap mit 37 Punkten, Kent Bazemore steuerte 24 Zähler für Playoff-Anwärter Atlanta bei. Den Gästen reichten am Ende auch 45 Punkte ihres Superstars Carmelo Anthony nicht zum 22. Saisonerfolg. Für die Knicks war es das erste Spiel mit vierfacher Verlängerung seit 66 Jahren, die Hawks-Fans hatten derartiges zuletzt im März 2012 gegen die Utah Jazz erlebt.

Dirk Nowitzki siegte mit Dallas 105:101 in San Antonio, wo die Mavericks zuletzt zwölfmal nacheinander verloren hatten. Dallas lag zur Halbzeit noch 49:59 zurück. Der deutsche Basketball-Star überzeugte bei der geglückten Aufholjagd mit 15 Punkten, zehn Rebounds und vier geblockten Würfen.

Bester Werfer beim Sieger war Seth Curry mit 24 Punkten, für San Antonio gelangen Kawhi Leonard ebenfalls 24 Zähler. Für die Gastgeber war es erst die elfte Saisonniederlage bei 36 Siegen, Dallas kam dagegen erst zum 17. Erfolg nach dem missglückten Start in die Spielzeit.

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 07:59 Uhr