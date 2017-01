Segeln : „Mayday, Mayday“-Mail bringt die Bundesliga an die Förde

1 von 1 Foto: DSBL/Oliver Maier 1 von 1

Ein Seenotfall war es nicht – aber die „Mayday, Mayday“-Mail von Joachim Hellmich aus Hamburg an den Flensburger Segel-Club (FSC) war schon ein Hilferuf des Projektmanagers der Segel-Bundesliga. Hellmich war auf der Suche nach einem Ausrichter des für Rostock vorgesehenen „Doppelspieltages“ der 1. und 2. Segelbundesliga (wir berichteten). Er wurde nicht im Stich gelassen. „Wir sind enorm stolz darauf, dass wir von der Bundesliga gefragt worden sind“, meinte FSC-Ragattaobmann Claus-Otto Hansen. Der FSC übernimmt gemeinsam mit der Hanseatischen Yachtschule (HYS) das Doppel-Event am Wochenende vom 18. bis 20. August. Ein erprobtes Team – die Nachbarn in Glücksburg-Quellental richten bereits seit mehreren Jahren gemeinsam am Ende der Saison die Qualifikations-Regatten für die 2. Bundesliga aus.

Die Glücksburger Antwort auf die Bundesliga-Nachfrage ließ nicht lange auf sich warten. Claus-Otto Hansen, FSC-Vorsitzender Jochen Frank und HYC-Chef Jochen Kopf hatten die Köpfe zusammen gesteckt und sich trotz des pickepacke vollen Regatta- und Terminkalenders bereit erklärt, die Segel-Bundesliga mit ihren 36 Vereinen aus ganz Deutschland an der Flensburger Förde zu empfangen. Für Hellmich war der Verzicht Rostocks eine kleine Katastrophe – für Hansen ein Glücksfall. „Für uns war es die einmalige Chance, überhaupt ein Event der Bundesliga zu bekommen“, meinte der FSC-Obmann des Erstliga-Absteigers, dessen Regatta-Team sich bei der Saisonplanung vergebens angeboten hatte, ein Event der 2. Bundesliga auszurichten.

Jochen Kopf musste trotz Hallenneubau und Hochsaison im Grunde genommen nicht lange überlegen. „Das wird zwar eine große Herausforderung, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das gut über die Bühne bringen werden. Wir betreten schließlich kein Neuland. In den Qualifikationen haben der FSC und wir jede Menge Knowhow gesammelt“, erklärte Kopf. Der Yachtschulleiter sieht in dem Event mit Livestream im Internet auch die gute Möglichkeit, Werbung für das Segelrevier Flensburger Förde zu betreiben. „Auch aus diesem Grund haben wir gerne zugesagt.“

Überrascht, aber erfreut von dem Termin in Glücksburg war Andreas Willim, der für den Schlei Segel-Club (SSC) in der 2. Bundesliga an den Start geht. „Ich hab’ nichts dagegen. Flensburger Förde finde ich gut. Hauptsache wir müssen nicht so viel auf den bayerischen Seen herumsegeln“, erklärte Willim. Das SSC-Team hatte sich in der vergangenen Saison mit wechselnden Besatzungen als Tabellenzehnter „so einigermaßen durchgemauschelt“. Die Erkenntnis ist gereift, dass man in der Bundesliga – egal ob 1. oder 2. Liga – an vernünftigem Training nicht vorbeikommt. Die Lösung: Familie Willim hat sich aus privaten Mitteln eine J/70 bestellt und harrt der Auslieferung. Der Schlei Segel-Club unterstützt die Bundesliga-Beteiligung ideell und übernimmt zudem das Startgeld. „Wir haben da ein ausbalanciertes Verhältnis gefunden“, erklärt Willim, der mit Thomas Kruse und Knut Schröter zwei neue Team-Mitglieder aus dem SSC angeheuert hat. Nicht nur deshalb fiebert der ehemalige Match-Race-Meister der kommenden Saison entgegen. „Ich finde es auch toll, mit meiner Frau zu segeln.“

Große Vorfreude herrscht auch bei Jörg Rothert. „Wir haben in den vergangenen Jahren so tolle Events miterlebt, da war schon die Idee aufgekommen, das einmal selbst auszurichten. Das ist doch was anderes“, meinte der FSC-Trainer. Das Bundesliga-Crewmitglied sieht zwar besonders wegen der Ferienzeit eine Menge Arbeit auf den FSC zukommen. „Aber wir springen ja nicht ins kalte Wasser. Durch die Qualifikation mit 60 Vereinen haben wir schon eine gewisse Routine erlangt“, sagte Rothert.

Sportlich wird das FSC-Team von Finn Mrugalla ergänzt, der nach zwei Jahren Pause wieder zum Kader gehört und die Crew verstärken wird. Durch den Rückzug des Kieler Yacht Clubs (KYC) aus der Segel-Bundesliga rückt der Seglerverein Stade (SVST) in die 2. Liga, die der Flensburger Segel-Club schnell wieder Richtung 1. Liga verlassen möchte. Nach den ersten drei Events auf dem Chiemsee, dem Bodensee und bei der Travemünder Woche kann das Finale auf der Flensburger Förde den Schritt dorthin bedeuten. Claus-Otto Hansen: „Schöner könnte es wirklich nicht sein.“

von Michael Bock

erstellt am 28.Jan.2017 | 07:27 Uhr