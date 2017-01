Kollmar/Neuendorf stellt HSG ein Bein

1 von 1 1 von 1

Im Spitzenspiel der Handball-Kreisoberliga Mitte der Frauen gelang es dem Tabellenzweiten SG Kollmar/Neuendorf, dem bis dato noch verlustpunktfreien Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zuzufügen. Nach zwölf Siegen in Folge musste sich die HSG Horst/Kiebitzreihe in der Kollmaraner Deicharena mit 21:22 (10:12) geschlagen geben.

Während die Niederlage für HSG-Trainerin Svenja Ebsen nicht völlig überraschend kam – irgendwie waren schon die letzten zwei, drei Spiele nicht immer „das Gelbe vom Ei“ –, freuten sich die Gastgeber. „Schon beim Aufwärmen war ein deutliches Knistern in der Halle zu spüren“, verriet SG K/N-Sprecherin Claudia Decker.

Von Beginn an war es ein spannender Schlagabtausch, in dem sich keine der beiden Mannschaften nennenswerte Vorteile erarbeiten konnte. „Es wurde von beiden Seiten zwar hart, aber auch sehr fair gefightet“, so Decker. Spielentscheidend war wohl die vorletzte Spielminute. Beim Stand von 22:21 musste Kristin Brandt eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe absitzen - bei exakt angezeigter Spielzeit von 58:35 Minuten also für den Rest des Spiels. Dennoch verstand es der Spitzenreiter nicht, das Überzahlspiel zu nutzen, um wenigstens noch einen Zähler aus Kollmar mitzunehmen.



