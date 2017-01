Heimsieg im Jubiläumsjahr

vergrößern 1 von 3 Foto: Stemmer (3) 1 von 3

Flemming Lüneburg steuerte mit einem Scheck im Wert von 500 Euro schnurstracks auf seinen Trainer Thorben Reibe zu und bot ein Tauschgeschäft an: Scheck gegen Sektflasche. Reibe nickte nur kurz und beiden huschte ein Lächeln über das Gesicht. Augenblicke zuvor hatten die Oberliga-Fußballer des VfL Pinneberg das heimische Hallenturnier um den Bert-Meyer-Cup zum insgesamt elften Mal, bei nunmehr 20. Austragungen, für sich entschieden. „Das Geld können wir gut gebrauchen“, sagte Reibe, während sich Lüneburg samt Proviant der Jubeltraube anschloss.

Aber der Reihe nach. Nach zwei Vorturnieren stand am Sonnabend das Hauptturnier um die inoffizielle Hallenmeisterschaft des Kreises Pinneberg an. Mitorganisator Roland Lange begrüßte in der Halle der Theodor-Heuss-Schule zehn Teams, die in zwei Gruppen zunächst um die vier Halbfinaltickets kämpften. In Gruppe A sorgte Landesligist Union Tornesch für Furore, besiegte unter anderem den Gastgeber (1:0) und agierte auch gegen den zweiten Oberligisten auf Augenhöhe (1:1 gegen SV Halstenbek-Rellingen). Am Ende sicherte sich die Elf von Coach Stefan Dösselmann gar den ersten Platz. Beim Kampf um das zweite Halbfinalticket kam es zum Showdown zwischen dem VfL und HR. Dem Team von Tim Jeske und Benjamin Brameier, die dieses Mal nicht als Spieler sondern als Trainer das Geschehen mitverfolgten, hätte ein Remis für die Runde der letzten Vier genügt. Dazu sollte es jedoch nicht kommen, der VfL ballerte sich mit 5:2 ins Semifinale.

In der zweiten Gruppe ging es ebenfalls dramatisch zu. Während Oberligist SV Rugenbergen mit vier Siegen in vier Partien als souveräner Erster die Gruppenphase abschloss, kam es im letzten Vorrundenspiel zwischen Bezirksligist SSV Rantzau und Blau-Weiß 96 Schenefeld (Landesliga) zum Kopf-an-Kopf-Duell um die zweite Halbfinalkarte. Nach zehn Minuten war die Überraschung perfekt, die Barmstedter zogen ins Semifinale ein. Dort schien sich die Elf von Bernd Ruhser zumindest ins Neunmeterschießen zu retten, ehe 57 Sekunden vor Schluss Union-Akteur Maik Stahnke dank eines satten Linksschusses für den 1:0-Siegtreffer des Landesligisten sorgte. Im zweiten Halbfinale sollte ebenfalls ein einziger Treffer über Sieg und Niederlage entscheiden. Luis Diaz netzte gegen seinen Ex-Verein SV Rugenbergen zum 1:0-Siegtreffer der Gastgeber ein. Schwacher Trost für die Bönningstedter: Im Neunmeterschießen um Platz drei gegen den SSV Rantzau siegte man dank eines Treffers von Dominic Lemcke mit 1:0.

Das Hauptaugenmerk der 370 Zuschauer – Eisregen sowie glatte Straßen und Gehwege verhinderten eine ausverkaufte Halle – lag jedoch auf dem Endspiel. Dort wollte sich der VfL bei Union für die 0:1-Niederlage im Gruppenspiel revanchieren. Nach der Hälfte der Spielzeit sah es jedoch so aus, als wären die Tornescher an diesem Tag einfach nicht zu bremsen. Philipp Pohlmann (4.) sowie Maik Stahnke (6.) nach Hackentrick von Serge Haag brachten Union mit 2:0 in Front. „So eine Führung müssen wir nach Hause bringen“, befand Coach Stefan Dösselmann, dessen Team sich nach dem Anschlusstreffer von Alexander Borck (7.) allerdings selbst im Weg stand.

In der vorletzten Minute kassierte Maik Stahnke wegen eines Trikotzupfers eine Zeitstrafe. Die Gastgeber nutzten ihre Überzahl prompt zum 2:2 (Fabian Knottnerus/11.) und hatten das Momentum nun auf ihrer Seite. Nach einem Doppelpass mit Knottnerus netzte Luis Diaz 30 Sekunden vor Schluss zum 3:2-Siegtreffer ein und sorgte für Jubelstürme auf den Rängen, die sich spätestens nach dem Tauschgeschäft von Reibe und Lüneburg auch auf dem Feld fortsetzen sollten. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Mir war wichtig, dass wir ins Halbfinale kommen. Danach ist alles möglich, wie man heute wieder gesehen hat“, befand Reibe, der indes noch nicht verraten wollte, für welchen Zweck das Preisgeld genutzt wird.

von Kornelius Krüger

erstellt am 09.Jan.2017 | 16:00 Uhr