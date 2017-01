38. Winter-Straßenlaufserie : Die Favoriten lassen alle hinter sich

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Wettkampfstrecken werden länger, das Ambiente bleibt konstant. Beim zweiten Rennen der 38. Drelsdorfer Winterstraßenlaufserie mit erneut knapp 400 Aktiven bot ein wolkenverhangener, trockener Wintertag den Athleten gute Bedingungen. Im Hauptrennen ging es für die Athleten auf die 15-km-Strecke, während sich die Jugendläufer an die 10-km-Strecke wagten. Für die Teilnehmer des Schüler-Rennens blieb es bei der gewohnten 5-km-Strecke.

Nach zwei von drei Rennen deutet vieles darauf hin, dass die Seriensieger von 2016 ihre Erfolge wiederholen werden. Bei den Frauen baute Natalie Jachmann von der LG Flensburg mit dem zweiten Sieg ihre Führung aus und geht mit komfortablem Vorsprung ins Finalrennen über die Halbmarathon-Distanz, zumal ihre bisherige Hauptkonkurrentin Karen Paysen auf einen Start beim zweiten Rennen verzichtete und damit nicht mehr in die Serienwertung eingreifen kann. Auf der 15-km-Strecke siegte Natalie Jachmann in 56:20 Minuten mit fast zwei Minuten Vorsprung vor der Sylterin Sandra Morchner, die in ebenfalls starken 58:14 Minuten Zweite wurde.

„Auch wenn ich ein bisschen mehr erhofft hatte, bin ich ganz zufrieden, da ich im Moment auch nicht ganz so trainieren kann wie gewohnt“, kommentierte die 25-jährige Landesmeisterin ihr Ergebnis, mit dem sie nur knapp hinter ihrer starken Leistung aus dem Vorjahr blieb. Auf den dritten Platz rannte Jachmanns Vereinskameradin Kirsten Sellmer (1:06:00 Stunden).

Im Rennen der Männer setzte Dieter Schwarzkopf seine Ankündigung in die Tat um, auch im Duell mit dem nach überstandener Erkältung ins Renngeschehen zurückgekehrten Pascal Dethlefs alles zu geben. Der 29-Jährige ging das Rennen forsch an, übernahm rasch die Führung und erarbeitete sich zwischenzeitlich sogar einen Vorsprung von rund 50 Metern. Auf der zweiten Runde konnte Schwarzkopf sein hohes Tempo nicht mehr ganz durchhalten, Pascal Dethlefs verkürzte den Rückstand immer weiter, ehe der 34-Jährige von der LG Flensburg schließlich nach acht Kilometern aufschloss und überholte.

Dethlefs hielt die Führung bis zum Schluss, aber Schwarzkopf blieb dem Landesmeister auf den Fersen. Nach 15 Kilometern und 49:47 Minuten lief Dethlefs als Sieger über die Ziellinie, ehe Schwarzkopf nach 50:12 Minuten folgte und so einen großen Schritt zum Gesamtsieg in der Serienwertung tat. „Am Anfang konnte ich Dieters Tempo nicht mitgehen und war dann froh, dass er auf der zweiten Streckenhälfte nicht mehr ganz so schnell war“, erklärte Dethlefs. Im Duell um den dritten Platz setzte sich Jan-Eric Bostelmann-Arp (SC Rönnau 74/ 50:59 Min.) knapp gegen Miguel Molero (Spiridon Schleswig/ 51:02 Min.) durch. Für Henrik Schwalbe vom SV Enge-Sande blieb nach 53:47 Minuten der sechste Platz der Gesamtwertung. „Ich bin noch nicht so weit, dass Tempo über diese Distanz mitzugehen. Meine Zeit kommt dieses Jahr aber noch“, gab der schnellste Nordfriese zu Protokoll.

Die derzeit wohl schnellsten Beine Nordfrieslands laufen in Drelsdorf dieses Mal in der Jugendwertung mit. Tade Kohn zeigte sich erneut in starker Verfassung. Der 17-Jährige vom TSV Hattstedt absolvierte das 10-km-Jugendrennen in schnellen 34:13 Minuten und lief damit eine Zeit, die zwei Wochen zuvor im stark besetzten Männerrennen über diese Distanz nur von drei Athleten unterboten worden war.

Auch der Zweitplatzierte Eduardo Romàn Nissen (MTV Leck/ 38:05 Min.) und die weibliche Siegerin Julia Gröling (SV Enge-Sande/ 43:57 Min.) bewiesen im Jugendrennen ihre Klasse. Das 5-km-Rennen der Schülerwertung gewannen Thore Kohn (TSV Hattstedt/ 19:02 Min.) und Marieke Jessen (Eider-Treene-Schule Friedrichstadt/ 23:02 Min.), die sich in einem spannenden Rennen mit nur einer Sekunde Vorsprung vor Lia Amelie Sievers (Bredstedter TSV/ 23:03 Min.) durchsetzte.

Die Entscheidungen über die Seriensiege werden beim Finalrennen am 5. Februar fallen. Dann wartet auf die Teilnehmer der Hauptwertung der abschließende Halbmarathon. Das Jugendrennen wird über 15 km führen, die Teilnehmer der Schülerwertung rennen erneut 5 km. Voranmeldungen für das letzte Rennen der Serie sind noch bis zum 29. Januar unter www.lav-husum.de möglich.



von Hans-Werner Klünner

erstellt am 25.Jan.2017 | 00:06 Uhr