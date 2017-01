Tolle Stimmung trotz Schmuddelwetter : Teilnahmerekord beim Silvesterlauf

vergrößern 1 von 4 Foto: sch 1 von 4





Am Ende des Lägerdorfer Holcim-Silvesterlaufs strahlte das Gesicht von Julian Kossiski. „Ich habe nur lachende Gesichter gesehen“, redete der Organisationsleiter in das Mikrophon von Stadionsprecher Gerrit Hoss hinein. Und fürwahr: Das, was sich in den vier Stunden zuvor auf den Lauf-, Walk- und Wanderrunden sowie im Start- und Zielbereich auf dem Sportplatz abgespielt hatte, spiegelte genau das wider, was nicht nur Julian Kossiski Freude bereitete: Trotz des schmuddeligen Wetters waren über 1100 Volkssportler zur Veranstaltung gekommen und machten sie zu einem Fest des Breitensports.

Diese Tatsache kommentierte der frühere NDR-Sportreporter Rolf Beckmann (82), der die viereinhalb Kilometer mitgewalkt war, so: „Von der Volksbeteiligung her, war das das Beste, was es in Schleswig-Holstein gibt.“ Wissen muss es der ehemalige Langstreckenläufer, der bei unzähligen Bahn- und Straßenveranstaltungen vielerorts mit dabei war und den Silvesterlauf in seiner alten Wohngemeinde von Anfang an besucht. An seine Laufanfänge nach dem Zweiten Weltkrieg im Lägerdorfer Wald erinnert er sich noch genau: „Ich habe dort bereits trainiert, als andere noch gar nicht vom Laufen redeten.“

Zur neueren Generation des Langstreckenlaufs zählt Xhevat Krasniqi. Der Itzehoer bewältigte den 14 Kilometer langen Lauf als Schnellster. Zu Beginn bildete er eine Spitzengruppe, in der sich so starke Läufer wie Anna Gehring und Tarje Mohrdieck befanden. Zwei Kilometer lang hielt sich Krasniqi an deren Tempo, dann drehte er auf und zog allen davon. Im Ziel lag er eine gute halbe Minute vor den Verfolgern, unter denen sich auch Anna Gehring befand, die die lange Strecke als letzten Test vor einem internationalen Vergleich in wenigen Tagen nutzte. „Ich fühlte mich wohl, deshalb habe ich nach acht Kilometern entschieden, mich nicht nur mit der gut halb so langen Strecke zufrieden zu geben, sondern weiter zu laufen.“ Ein Risiko ging er auf dem ihm gut bekannten Kurs aber nicht ein. „Ich trainiere auf dieser Strecke, laufe dann aber rund sieben Minuten langsamer.“ Ein harter Lauf zwischendurch schade aber nicht: „Das muss man auch mal haben, sonst kommt man nicht weiter“, stelle der Langstreckler für sich heraus. Im Laufe der kommenden Saison werde er sich auf jeden Fall wieder an den Steinburg-Cup-Läufen beteiligen.

Bestens eingelaufen hatte sich vor der Veranstaltung Rolf Frank. Der mittlerweile 79-Jährige lief drei Tage vor dem Silvesterlauf sein insgesamt 420. Rennen, das mindestens der Marathondistanz (42,195 km) entsprach. Mit Blick auf 2016 betonte der Hohenasper: „Ich war dieses Jahr fleißig und habe insgesamt 25 solcher Läufe absolviert.“ Nächstes Jahr werde er 80, und vorgenommen hätte er sich bis dahin noch einiges.

Unter den vielen Laufenthusiasten fortgeschrittenen Alters befand sich auch Peter Götz (77), Mitglied im Lauftreff des TSV Kremperheide. Zusammen mit elf anderen Gleichgesinnten seiner Gemeinschaft absolvierte er die acht Kilometer. „62 Minuten habe ich gebraucht, mehr war nicht drin“, stellte der Senior etwas bekümmert heraus. Dennoch blitzte es bei dem Gedanken, im nächsten Jahr wieder mit von der Partie sein, in seinen Augen: „Bis dahin ist es zwar noch weit hin, doch ich möchte schon. In diesem Jahr hatte ich mit der Strecke jedenfalls keine Probleme.“

Zu denen, die mit Hund angereist waren, gehörte Ulrike Supper-Voß (45). Sie lief mit dem Australian Shepherd Rüden „Obiwan“ den 4,5 Kilometer langen Törn mit. „Er drehte schon vor dem Lauf auf dem Teller“ beschrieb die Hohenlockstedterin die Aufgeregtheit ihres Tieres über das, was kommen sollte. Konditionell hätte ihr Hund keine Schwierigkeiten. Wie sollte er auch, schließlich ist „Obiwan“ auch Trainingspartnerin von Britta Voß-Töllner, einer bekannten Teilnehmerin an Volksläufen im Kreis Steinburg. Läufe bis zu 15 Kilometer Länge seien dann keine Seltenheit.

Ein Silvesterlauf ohne Wanderer ist in Lägerdorf nicht denkbar. Auch diesmal war es so, dass sie sich beteiligten. Nach ihrem Ausflug rund um die Kreidegruben berichtete Wanderführer Holger Brinkmeier: „Die Stimmung war gut. Wir sind als Gruppe zusammen geblieben, und zum Schluss ging es zum ‚Roseneck’, wo wir uns wie immer die Pizza abgeholt haben.“ Rechtzeitig wieder auf dem Sportplatz zurück, hätten sie sogar den Beginn der Hauptläufe miterleben können.

Mitten drin im Gewimmel der vielen Volkssportler, die vom Sportplatz aus die Lägerdorfer Straßen bevölkerten, waren auch die Nordic-Walker. Ganz neu in dem Metier ist seit dem Silvesterlauf die Afghanin Rostami Ghazal, die von ihren Freundinnen Bettina Wiese und Brita Bruns zum erstmaligen Mitmachen animiert worden war. „Mit den Stöcken kam Rostami gut zurecht, sie ist ein wahres Walktalent“, anerkannte Bettina Wiese die ersten Schritte von Ghazal auf absolut unbekanntem Terrain.

Begleitet war die 14. Auflage des Holcim-Silvesterlaufs von absolut freundlicher Stimmung. Die zeigte sich bereits kurz nach dem Start in der Norderstraße, wo die Familien Witte, Boll und Peters zusammen mit Freunden Party machten und den Aktiven zujubelten. Getoppt wurde die Begeisterung nur noch von der Samba-Gruppe „Bloco Alegria“ aus Hamburg, die zunächst Stimmung in der Rosenstraße und später in der Breitenburger Straße auf dem Sportplatz verbreitete. Zusammenfassend sagte Bürgermeister Heiner Sülau über die Veranstaltung: „Ich bin begeistert von der Atmosphäre. Die Hauptstrecken sind wieder geschmückt, was will man mehr. Was Julian Kossiski zusammen mit seinem Team auf die Beine gestellt hat, ist aller Ehren wert.“



von Reiner Stöter

erstellt am 02.Jan.2017 | 05:00 Uhr