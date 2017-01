Badminton : Steinburger Teams starten in die Rückrunde

1 von 1 Foto: fk 1 von 1

Am Sonntag geht die erste Badmintonmannschaft des Sport-Club Itzehoe in Heide in ihr erstes Rückspiel der Landesliga-Saison . Die Hinrunde konnte das Aushängeschild des SCI mit 14:0 Punkten als Herbstmeister abschließen. Der Tabellenzweite TSV Nord-Harrislee liegt derzeit mit drei Minuspunkten dahinter und ist auf Schützenhilfe angewiesen, um im Kampf um die Meisterschaft weiter mitmischen zu können. Der Gettorfer SC ist mit 9:5 Punkten quasi abgeschlagen auf dem dritten Platz. Am Tabellenende kämpfen neben dem TSV Kremperheide noch die Teams aus Mildstedt, Heide und Großsolt/Munkbrarup gegen den Abstieg. Diese Mannschaften trennen lediglich zwei Punkte. Dort bleibt es wohl bis zum Schluss spannend.

Der SCI geht an diesem ersten Rückrundenwochenende gegen die Dithmarscher als Favorit ins Rennen. Das Hinspiel vor heimischem Publikum gewann der SCI deutlich mit 8:0. Die Mannschaftsführerin Sonja Soltwisch kann auf ihren vollständigen Kader zurückgreifen. Auch Mareike Groth ist wieder mit von der Partie.

Ein Wiedersehen gibt es mit der ehemaligen Nr. 1 des SCI. Enno Triebe wechselte 2013 zurück in seine Heimat und spielt seitdem beim befreundeten Nachbarverein aus Dithmarschen. Eine Fan-Begleitung ist wie immer sehr willkommen. Der erste Aufschlag wird am Sonntag um 11 Uhr in der Rosenstraße 41 in Heide erfolgen.

Das zweite Landesligateam aus dem Kreis Steinburg, der TSV Kremperheide, muss ebenfalls am Sonntag ran. Vor heimischem Publikum gilt es, sich gegen den Drittplatzierten aus Gettorf um 12.30 Uhr zur Wehr zu setzen.

Michael Lemm

14.Jan.2017