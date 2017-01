Handball : MTV Herzhorn setzt auf Teamgeist

1 von 1 Foto: gs 1 von 1

Wohl eher als Außenseiter gehen die Oberliga-Handballerinnen des MTV Herzhorn (9./10:16) in die Heimpartie gegen die SG Todesfelde/Leezen (5./14:10). Schließlich hat sich die Spielgemeinschaft aus dem Kreis Segeberg selbst in den Kreis der Titelanwärter gehoben, daran gemessen ist die derzeitige Platzierung als Fünfter allerdings eher enttäuschend.

Nicht nur deshalb rechnet sich die Mannschaft von MTV-Coach Michael Janke trotzdem etwas aus. „Vor eigenem Publikum sind wir durchaus in der Lage, etwas holen. Dafür müssen wir allerdings die Zahl unserer technischen Fehler verringern“, sagt der Herzhorner Trainer. „Wenn Todesfelde bei uns gewinnen will, müssen sie schon eine außergewöhnliche gute Leistung bieten.“ Das Auftreten des MTV aus dem Hinspiel macht Mut: Beim 23:26 in Todesfelde überzeugte das Team und ließ sich erst in den letzten zehn Minuten noch die Chance auf Zählbares entreißen.

Aktuell ist bei den Segebergerinnen Krisenmanagement gefragt: Zuletzt kassierte das Team beim SC Alstertal/Langenhorn mit 21:41 eine ziemlich derbe Klatsche. Janke: „Da wird der Baum brennen, die sind angeschlagen. Aber Angeschlagene sind auch ziemlich bissig, eine Extra-Portion Motivation wird die SG wohl nicht brauchen.“

Für die Steinburgerinnen gilt es vor allem, die Linkshänderin Franziska Haupt in den Griff zu bekommen. Laut Statistik erzielt sie im Schnitt neun Treffer pro Spiel. Sie ging bereits in der 2. und 3. Liga auf Torejagd, kann jederzeit allein ein Spiel entscheiden und ist neben Mittelfrau Leonie Wulf die treibende Kraft im Todesfelder Angriff. Der überzeugt weniger durch sehenswerte Spielzüge als vielmehr durch Einzelaktionen, bei denen die individuelle Qualität zur Geltung kommt. Aber auch andere exzellent ausgebildete Spielerinnen stehen in den Reihen der SG. Dem wollen die Herzhornerinnen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung entgegentreten, um die Punkte im Kreis Steinburg zu behalten.

Personell gibt es allerdings schon einige Sorgen beim MTV. Neben den Langzeitausfällen Mareike Struck und Jule Hinze fehlen akut Anja Stoldt (Infekt) und Verena Wagner (beruflich verhindert). Fraglich ist noch der Einsatz von Joele Riedeberger, die sich zuletzt mit Rückenbeschwerden plagte. Wieder mit von der Partie ist dafür Meike Langenberg nach überstandenem Infekt (Anpfiff: 16.30 Uhr in der Sporthalle Glückstadt-Nord).

von Michael Lemm

erstellt am 27.Jan.2017 | 17:33 Uhr