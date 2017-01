Handball : Herzhorn dreht Spiel in der Schlussphase

1 von 1 Foto: gs 1 von 1

Lange Zeit zurückgelegen, aber in den letzten Minuten die Partie gedreht: Die Oberliga-Handballer des MTV Herzhorn feierten bei der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg mit 31:30 (15:17) einen Sieg und sammeln so wichtige Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt. „Nach dem Spielverlauf hatten wir eigentlich wenig Hoffnung, umso schöner war der Erfolg am Ende“, fasste Betreuer Holger Fehler die Partie zusammen.

Die Blau-Gelben begannen vielversprechend: Lutz Wamser und ein an diesem Tag überragender Theo Boltzen sorgten bis zur 4. Minute für eine 3:1-Führung, doch dann kamen die Hausherren immer besser ins Spiel. Obwohl die Herzhorner Deckung, in der erstmals nach langer Verletzungspause auch wieder Lars Wamser zum Einsatz kam, gut stand, kamen die Schülper immer wieder zum Erfolg und drehten schnell den Spieß um. Sie glichen zum 4:4 (8.) aus und der Ex-Herzhorner Niklas Ranft brachte anschließend sein Team mit 5:4 in Führung. Von da an behaupteten die Gastgeber beständig einen Vorsprung, und die Schützlinge von Manfred Kuhnke hatten auch zur Pause noch mit 15:17 das Nachsehen. Durch die wieder einmal ganz schwache Chancenverwertung gelang es ihnen noch nicht, in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb lange Zeit alles wie gehabt: Schülp führte und Herzhorn mühte sich ab, den Rückstand zu verringern. Eigentlich hatte man durchaus den Eindruck, dass die Herzhorner konditionelle Vorteile hatten und ihren Gegnern überlegen waren. Doch durch die extrem vielen vergebenen Torchancen gelang es nicht. So lagen die Gäste in der 57. Minute immer noch mit 27:30 hinten und dann folgten die starken Minuten des bis dato eher unauffälligen Birger Dittmer: Nach dem 28:30 durch Theo Boltzen erzielte er den Anschlusstreffer zum 29:30 und endlich keimte Hoffnung auf, dass man die Partie doch noch zum Erfolg wenden könnte.

Im folgenden Angriff „tankte“ sich Birger Dittmer durch und wurde siebenmeterreif gefoult, diesen verwandelte Theo Boltzen zum 30:30-Ausgleich. Dann vergaben die Hausherren ihren nächsten Angriff und Birger Dittmer startete zum Gegenstoß. Erneut wurde er gefoult und es war wiederum Theo Boltzen, der mit großer Sicherheit den folgenden Strafwurf verwandelte und damit den Siegtreffer zum 31:30 erzielte.



MTV Herzhorn: Mehmet Atamann, Paul Holst – Tim Carstens, Ludger Lüders, Lutz Wamser 3, Torben Voss 3, Lasse Janke 2, Lars Wamser, Sebastian Lipp 7, Iven Pfeifers, Theo Boltzen 15 (7), Birger Dittmer 1, Malte Meisiek.