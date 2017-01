Basketball : Eagles wollen in Bochum nachlegen

1 von 1 1 von 1

Der nächste Teil der Auswärtstournee der Itzehoe Eagles steht an: Sonntag um 17.30 Uhr treten sie in der 2. Basketball-Bundesliga ProB bei den VfL AstroStars Bochum an. Gegen diesen Gegner hatten sich die Itzehoer im Auftaktspiel der Saison einen 87:83-Heimsieg erkämpft, danach auswärts in Wolfenbüttel gewonnen. Es blieb der einzige Sieg in fremder Halle – bis zum vergangenen Wochenende: „Mit dem Spiel in Stahnsdorf ist der Bann gebrochen“, sagt Eagles-Coach Pat Elzie nach dem 87:78-Erfolg. Ein weiterer Auswärtssieg wäre sehr willkommen, zumal die Itzehoer, derzeit Siebter, bis auf einen Sieg an den Vierten Bochum heranrücken würde. Aber es wird schwer genug: Wie Iserlohn sei auch Bochum zu Hause noch ungeschlagen, sagt Elzie. Sein Team könne die Playoff-Position festigen, aber das wollten die Gastgeber auch. Und die AstroStars hätten nach Heimniederlagen in den vergangenen beiden Spielzeiten noch eine Rechnung mit den Eagles offen: „Das wird ein heißer Tanz.“

Weil das Spiel erst am Sonntag stattfindet, nutzte Elzie die Möglichkeit, seiner Mannschaft zwei Tage freizugeben, um Krankheiten und Blessuren zu kurieren. Das hat zum Teil funktioniert: Flavio Stückemann ist, wenn auch noch angeschlagen, zurück, Darren Galloway allerdings ist nach wie vor krank. Ob der Gegner in Bestbesetzung auflaufen wird, ist unklar. „Wir werden uns darauf vorbereiten, dass alle da sind“, sagt der Eagles-Coach.

Sechs Spieler bei den Gastgebern punkten in dieser Saison bisher im Durchschnitt zweistellig. „Ähnlich wie bei uns ist es sehr schwer einzuschätzen, wer die Punkte macht“, so Elzie. „Das wird eine der schwierigsten Aufgaben dieses Jahres – aber ich traue uns dort etwas zu.“

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 28.Jan.2017 | 04:36 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen