2. Basketball-Bundesliga ProB : Eagles geben Führung aus der Hand

Mit einem leicht veränderten klassischen Zitat ließe es sich so sagen: dieselbe Prozedur bei den Itzehoe Eagles wie im vergangenen Jahr. Im ersten Spiel des Jahres 2017 in der 2. Basketball-Bundesliga ProB waren die Eagles bei der Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB dicht dran am Sieg, verloren aber doch mit 68:76 (18:20, 14:19, 26:15, 10:22).

Aus dem erhofften Comeback von Mubarak Salami nach seiner Verletzung wurde nichts, dafür konnte Flavio Stückemann auflaufen und zeigte eine ebenso starke Leistung wie Nick Tienarend. Das ganze Team war nach mühsamer Anreise bei Eisglätte sofort im Spiel, vor allem defensiv. Oldenburg kam nur sporadisch zu Punkten, den Itzehoern ging es nicht anders. Das änderte sich erst zum Ende des ersten Viertels, das knapp an die Gastgeber ging. Eng blieb es auch im zweiten Abschnitt, weniger als zwei Minuten vor der Halbzeitpause stand es 30:30. Dann nutzten die Oldenburger ihre Chancen, die Gäste nicht. So stand es zum Wechsel 39:32 für die Niedersachsen.

Im dritten Viertel passierte das, was die Eagles brauchten: Sie trafen. Kaimyn Pruitt versenkte die ersten beiden Dreier und verkürzte, noch einmal setzte sich Oldenburg auf sieben Punkte ab. Doch weitere Dreier von Nick Tienarend (2), Qa'rraan Calhoun und Flavio Stückemann in diesem Viertel sowie eine gute Defensive brachten den Eagles die Führung, mit einem 58:54 gingen sie in den Schlussabschnitt.

In diesem hatten die Gastgeber den besseren Start, Tienarend holte mit fünf Punkten zum 63:60 die Führung zurück. Doch nicht zum ersten Mal verpassten es die Eagles danach, mehr aus ihren Vorteilen in dieser Phase zu machen. Chancen wurden vergeben, es blieb eng. Dreieinhalb Minuten vor Schluss traf Stückemann einen Dreier zum 66:65 – die letzte Führung der Eagles. Mit einem Dreier anderthalb Minuten vor dem Ende brachte Oldenburgs Bester Haris Hujic (22 Punkte) sein Team mit 70:66 in Front, den Itzehoern gelang offensiv nichts mehr. Sie foulten, die Gastgeber sicherten den Sieg von der Freiwurflinie.

„Das Spiel war auf jeden Fall enger als das Endergebnis“, sagte Eagles-Coach Pat Elzie. Eigentlich habe die Mannschaft gut gespielt, vor allem gut verteidigt. Doch wieder einmal musste er enttäuscht feststellen, dass es nach einem „super dritten Viertel“ in der entscheidenden Phase nicht funktionierte. Insgesamt seien die Eagles unter dem Korb zu schwach gewesen, stellte der Coach fest. Neben Stückemann und Tienarend konnte Pruitt mit guten Zahlen aufwarten, hatte allerdings ebenso Probleme mit der Wurfquote wie Qa'rraan Calhoun und Frederik Henningsen. So fehlte den Eagles der eine Punktesammler, den sie noch gebraucht hätten.

Nach dem erneuten Rückschlag im Rennen um die Playoff-Plätze wollen die Eagles am kommenden Sonnabend in eigener Halle endlich wieder gewinnen. Zu Gast sind die MTV Herzöge Wolfenbüttel. Karten gibt es wie immer im Vorverkauf bei Vision in der oberen Feldschmiede, im Büro Jens Köhler (Itzehoer Versicherungen) am Marienburger Platz sowie online auf der Internetseite www.ticketflair.de.



Eagles: Kaimyn Pruitt (14, 2 Dreier, 10 Rebounds), Flavio Stückemann (14, 2 Dreier), Nick Tienarend (13, 3 Dreier), Frederik Henningsen (12, 1 Dreier), Qa'rraan Calhoun (8, 9 Rebounds), Darren Galloway (5, 1 Dreier), Mayika Lungongo (2), Fabio Galiano, Kosta Karamatskos, Johannes Konradt, Yngve Jentz.

von Reiner Stöter

erstellt am 09.Jan.2017 | 11:26 Uhr