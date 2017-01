Basketball : Eagles brauchen Trendwende

1 von 1 Foto: rst 1 von 1

Fünf Spiele nacheinander haben die Itzehoe Eagles in der 2. Basketball-Bundesliga ProB verloren. Höchste Zeit für die Trendwende: „Es ist das wichtigste Spiel der Saison bis jetzt“, sagt Eagles-Coach Pat Elzie vor der Partie gegen MTV Herzöge Wolfenbüttel. Gespielt wird dieses Mal am Sonntag, Beginn ist um 17 Uhr im Sportzentrum am Lehmwohld.

Die Niedersachsen stehen aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz mit vier Siegen, zwei weniger als die Eagles. Doch davon lässt sich Elzie nicht täuschen: „Wer gegen die Artland Dragons zu Hause mit 18 Punkten gewinnt, ist auf jeden Fall gefährlich.“ Die Wolfenbütteler, Kooperationspartner des Erstliga-Teams aus Braunschweig, hätten eine gute Mannschaft um die beiden sehr starken Amerikaner Demetrius Ward und Khalil Kelley. Ward fungiert als Spielertrainer, nachdem Coach Ralf Rehberger die Herzöge Anfang Dezember verlassen hatte und nun die Rostock Seawolves trainiert. Dieser Wechsel habe für einen Ruck bei Wolfenbüttel gesorgt, meint Elzie, der auch vor der „sehr unorthodoxen Verteidigung“ der Gäste Respekt hat: „Die bereitet vielen Mannschaften Probleme.“

Bei den Eagles ist aus Sicht des Trainers entscheidend, dass sich die Blockade im Kopf löst. Das gelte ganz besonders in der Phase am Ende des Spiels, in der die Itzehoer zuletzt die entscheidenden Schwächen zeigten. Mit den Fans im Rücken werde sich das am Sonntag ändern, sagt Elzie voller Überzeugung. Ein Sieg wäre auch sehr wichtig im Kampf um die Playoff-Plätze, zumal die Eagles danach drei Mal auswärts antreten bei direkten Konkurrenten. „Wir müssen jedes Spiel einzeln nehmen“, sagt der Trainer. „Das erste ist das wichtigste.“

Im Rahmenprogramm sind wieder die Eagles Fighters zu sehen, außerdem in der Halbzeitpause die Gruppe „Obsession 2 Passion“ des Tanzsportclubs Blau-Gold Itzehoe. Alle Informationen zu den Eagles gibt es wie stets auf der Internetseite www.eagles-basketball.de. Die allerdings ist komplett neu gestaltet worden durch Grafiker und Werbetechniker Hauke Jessen, der mit seiner Agentur 54gradnord in Oelixdorf sitzt. „Und das alles, wie so oft bei uns, ehrenamtlich“, hebt Eagles-Vorsitzender Volker Hambrock hervor.

Karten gibt es bei Vision in der oberen Feldschmiede sowie online unter www.ticketflair.de.

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 14.Jan.2017 | 04:56 Uhr

