Volleyball-Regionalliga Männer : Wunderheilung beim VCN-Gegner

Währt das große Abenteuer Volleyball-Regionalliga nur ein Jahr? Für Aufsteiger VCN ist zwar noch lange nichts verloren, doch nach dem 1:3 beim Niendorfer TSV setzte es auch im zweiten Spiel des neuen Jahres eine Niederlage gegen einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Die Neumünsteraner unterlagen Grün-Weiß Eimsbüttel daheim nach einer 2:0-Satzführung noch mit 2:3 (25:23, 29:27, 17:25, 19:25, 16:18) und bleiben Schlusslicht.

Beim VCN mussten die Absagen der Außenangreifer Armin Baumann (Bänderverletzung) und Marco Fölster (Tauchurlaub) sowie das Fehlen von Diagonalspieler Andreas Henke (Lungenentzündung) verkraftet werden. Davon ließ sich der tapfere Rest nicht schocken und legte einen sehr guten Auftakt hin. Ein druckvolles Aufschlagspiel machte es möglich, den gegnerischen Angriff mit dem eigenen Block zu kontrollieren. Bis in den zweiten Satz hinein hielt die Dominanz der Hausherren, dann jedoch gab es einen kleinen Bruch im Spiel. Beim Stand von 11:11 verletzte sich ein Eimsbütteler scheinbar schwer am Knöchel, doch nach einer wahren Wunderheilung konnte der Hamburger wieder frisch, fromm, fröhlich, frei seinem Job auf der Platte nachgehen. „Der ist in Carlos-Valderrama-Manier wiedergekommen“, erinnerte VCN-Trainer Volker Köhn an den kolumbianischen Fußball-Exzentriker, der sich im WM-Spiel 1990 gegen Deutschland mit einer Trage vom Platz bringen ließ und den Schwerverletzten mimte, um anschließend wie ein junges Fohlen wieder am Spiel teilzunehmen. Davon irritiert gab der VCN einige Punkte in Folge ab. Erst nach einer Ansprache in der Auszeit kam das Team wieder in die Spur und kämpfte sich zurück. In einem engen Finale gelang der Satzgewinn durch ein Ass von Benjamin Halle zum 2:0-Zwischenstand.

In Satz Nummer drei riss der VCN-Faden dann endgültig. Kaum eine Aktion gelang, Fehler reihte sich an Fehler. Hinzu kam, dass die Eimsbütteler im Aufschlag fast fehlerlos agierten und den VCN so immer wieder in Bedrängnis brachten. Die Hereinnahme von Nico Buurma auf der Annahmeposition konnte zwar den Druck etwas abfangen, aber die Gäste agierten nun wie im Rausch. In der Endphase des vierten Abschnitts hatte Zuspieler Patryk Tomczyk dann die Faxen dick. „Fast jeden Ball, der zu ihm gespielt wurde, verwandelte er selbst“, berichtete Köhn. Den Satzverlust indes konnte allerdings auch der gute Tomczyk nicht verhindern.

Im entscheidenden fünften Durchgang konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Der VCN kämpfte leidenschaftlich, führte beim Seitenwechsel mit 8:7. „Aber wie so oft, wenn nur die kleinste Rhythmusänderung auftritt, kamen wir auch diesmal wieder aus dem Tritt“, stöhnte Köhn, dessen Truppe sich mit 11:14 im Hintertreffen sah. Doch dem VCN gelang es, über starke Aufschläge von Tomczyk die drei Matchbälle der Grün-Weißen abzuwehren und selbst in Führung zu gehen. Die eigenen Matchbälle konnten jedoch ebenfalls nicht verwandelt werden, und so ging der Satz letztlich mit 16:18 verloren.

VCN-Akteur Tim Vetter resümierte: „Uns passiert immer das Gleiche. Wir sind nur eine Handbreit vom Erfolg entfernt und greifen dann nicht zu. Ab dem dritten Satz habe ich komplett abgebaut und nehme einen großen Teil der Verantwortung für das Ergebnis auf mich.“

VC Neumünster: Buurma, Halle, Kalthoff, Kelch, Köpp, Neumann, Schiwkowski, Tomczyk, Vetter.

Nächster Gegner: SV Warnemünde II (H/Sonnabend, 18 Uhr).

von Stefan Arne Schmuck

erstellt am 18.Jan.2017 | 09:00 Uhr