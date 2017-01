Handball-Oberliga HH/SH Männer : Wift nur zu Beginn nicht da

1 von 1 Foto: Böge 1 von 1

Die Formkurve zeigt nach oben, der Rückrundenstart ist geglückt: Männerhandball-Oberligist SG Wift besiegte gestern Abend vor 167 Zuschauern in der KSV-Halle den Aufsteiger HT Norderstedt mit 35:26 (15:12) und festigte damit seinen fünften Tabellenplatz mit nunmehr 16:10 Punkten. Gleichzeitig nahmen die Wittorfer Revanche, hatten sie doch das Hinspiel noch mit 28:29 verloren.

Norderstedt war nach dem 27:21-Sieg des TuS Esingen gegen die SG Hamburg-Nord tags zuvor ans Tabellenende zurückgefallen und ganz offensichtlich bis in die Haarspitzen motiviert. Denn die Gäste legten richtig gut los, während Wift einen katastrophalen Start verzeichnete (0:6/9.). Fünf Fehlwürfe der Einheimischen, dazu in dieser Phase noch zwei, drei technische Patzer: SG-Trainer Michael Haß konnte gar nicht anders, als die Grüne Karte zu schmeißen. In diesem Team-Time-Out (beim Stand von 0:5) rüttelte er seine Truppe wach. „Bei meiner Ansprache ging es nicht um Taktik, sondern einzig darum, meinen Spielern Leben einzuhauchen“, verriet der Coach später. Fortan entwickelte sich ein irrer Spielverlauf. Da sich Wifts 6:0-Abwehr stabilisierte, nun auch das Umschaltspiel und das Blockverhalten deutlich besser aussahen, begann die Aufholjagd. Vom Kreis erzielte Tim Kreft den ersten Treffer für die Hausherren (1:6/9.), die nun ihrerseits sechs Tore in Folge erzielten (6:6/14.), unter anderem dank eines Dreierpacks von Fridtjof Koslowski. Norderstedts Interimstrainer Sven Vörtmann nahm ein Team-Time-Out bereits beim Stand von 3:6 (11.), Besserung trat anschließend nicht ein. Gleichwohl arbeitete HTN noch einmal eine Zwei-Tore-Führung heraus (6:8/16.), längst hatte aber Wift das Heft in der Hand. Das Rückzugsverhalten der Gäste wurde zusehends schwächer, überdies kaufte nun Erik Quednau im Tor der Einheimischen dem neuen Schlusslicht den Schneid ab. Seine acht Paraden bis zur Pause, darunter zwei nach Norderstedter Tempogegenstößen, bildeten die Grundlage dafür, dass die SG bis zur Halbzeit einen standesgemäßen 15:12-Vorsprung herstellte. Das 9:8 durch Fridtjof Koslowski (20.) war die erste Wift-Führung und sollte wegweisend für den weiteren Verlauf sein.

Nach dem Seitenwechsel war eine Rettungstat von Quednau gegen Henning Scholz wichtig, denn damit war Wift gleich wieder in der Spur. Das 24:15 durch Thorben Plöhn (42.) war die erste Neun-Tore-Führung, höher lagen die „Bären“ nur kurz vor Schluss einmal vorn (35:25/60.). Erschwerend kam für die Gäste hinzu, dass sich ihr Routinier Scholz in der 45. Minute bei einem Zusammenprall mit Jannek Brown am Fuß verletzte und nicht mehr auf die Platte zurückkehren sollte. Exemplarisch für das Spiel war, dass Wift eine Phase in doppelter Unterzahl (bei 19:14/37.) mit 2:1 für sich entschied. Zeitstrafen gegen Christian Drecke und Florian Schmidtke fielen nicht ins Gewicht. Norderstedt fand nach dem Wiederbeginn gegen Wifts Deckung kein Mittel mehr, der Ball wurde in den Gästereihen oftmals plump nur hin und her gespielt. Sehenswert hingegen war besonders eine Aktion der Wittorfer: Der gerade eingewechselte Torhüter Oliver Titze wehrte gleich einen Ball ab, schickte Bernd Lehmann auf die Reise, und Letzterer traf zum 29:20 (50.). Es verwunderte nicht, dass das fachkundige Publikum den SG-Auftritt mit Standingovations in der letzten Minute bedachte.

Michael Haß war nach dem Abpfiff zufrieden. „Bei uns ist eine Tendenz nach oben auf jeden Fall erkennbar. Wo wir allerdings in den ersten zehn Minuten waren, weiß auch ich nicht. Wenigstens hat mein anfängliches Team-Time-Out Früchte getragen. Anschließend waren wir deutlich präsenter in der Abwehr und haben auch in puncto Tempospiel überzeugt“, erklärte der Wift-Coach, der aber auch festhielt: „Einen Tabellenletzten muss man so deutlich schlagen. Ferner müssen wir weiterhin an unseren spielerischen Abläufen feilen.“

SG Wift: Quednau, Titze, Bahr - Bente (3), Stock (3), Schmidtke (3), Drecke (2), Kreft (6), Brown, F. Koslowski (11/davon 3 Siebenmeter), M. Koslowski (1), Plöhn (3), Volquardsen (1), Lehmann (2).

Schiedsrichter: Piatkowski/Piesczkalla (Hamburg). – Zuschauer: 167. – Nächster Gegner: SG Hamburg-Nord (A/Sonnabend, 18 Uhr).

von Stefan Arne Schmuck

erstellt am 30.Jan.2017 | 21:30 Uhr